Карта распространения коронавирусной инфекции в Орловской области На сегодня в регионе подтверждены 40 новых случаев COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба на 24 июня в Орловской области зарегистрирован 4281 случай заболевания коронавирусом.



Общее число больных в регионе составило 1707 человек, выздоровели 2523 человека. 51 пациент с коронавирусной инфекцией скончался.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1987 жителей Орла, 516 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 426 – в Орловском районе, 121 – в Болховском районе, 108 – в Ливнах, 99 – в Дмитровском районе, 92 – в Урицком районе, 89 – в Новодеревеньковском районе, 85 – в Хотынецком районе, 71 – в Новосильском районе, 69 – в Свердловском районе, 61 – в Кромском районе, 60 – в Верховском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 54 – в Ливенском районе, 52 – в Знаменском районе, 51 – в Глазуновском районе, по 47 – в Покровском и Малоархангельском районах, 36 – в Колпнянском районе, по 34 – в Троснянском и Должанском районах, 28 – в Залегощенском районе, 21 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.















Орловское Информбюро

24 июня 2020 года



