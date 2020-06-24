В Орле состоялось торжественное мероприятие по случаю 75-летия Парада Победы на Красной площади

Участниками мероприятия, которое прошло на площади Мира в сквере Танкистов, стали губернатор области Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, митрополит Орловский и Болховский Тихон, руководство города, ветераны Великой Отечественной войны, лидеры общественных объединений, волонтеры.



Вдоль площади Мира торжественным маршем прошли военнослужащие Орловского территориального гарнизона.



Память погибших на фронтах Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Затем выпустили в небо живых голубей.



Участники мероприятия возложили цветы к постаменту у Вечного огня, к братской могиле героев-танкистов и памятнику маршалу Советского Союза И.Х. Баграмяну.



В полдень во всех храмах города зазвонили церковные колокола.





Орловское Информбюро

24 июня 2020 года



