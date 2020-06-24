В Орле определён перечень общественных территорий для рейтингового голосования С 25 июня по 1 июля (включительно) жители от 14 лет, прописанные в городе Орле, примут участие в рейтинговом голосовании по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» и проекту «Народный бюджет».





На рейтинговое голосование вынесены 52 общественные территории.



Респонденты смогут выбрать два объекта по программе «Формированию современной городской среды» и ещё два — по проекту «Народный бюджет».



Со схемами размещения общественных территорий и мероприятиями, которые предлагается реализовать в рамках благоустройства, можно будет ознакомиться как на избирательных участках с 25 июня по 1 июля (включительно), так и на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Городская среда», сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

24 июня 2020 года



