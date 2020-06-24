Мы помним, мы гордимся Этот год 75-летия Великой Победы стал особенным для страны, для всех нас. Коллектив ГТРК «Орел» в течение многих лет по крупицам собирал информацию, архивы, а главное - воспоминания участников войны - чтобы рассказать потомкам победителей о той цене, которой была оплачена свобода и мирная жизнь.





Сегодня мы расскажем о наших проектах и сюжетах, о наших живых и ушедших героях.





Эва Стасюлевич

24 июня 2020 года



