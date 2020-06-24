Вечером над Орлом засияют лучи Победы

С крыш театра им. Тургенева и торгового центра «ГРИНН» будет осуществляться световая проекция в небо. Как и 75 лет назад, такие лучи Победы зажгутся по всей стране. Именно 24 июня 1945 года в день Парада Победителей Москва была украшена праздничной иллюминацией. Ночное небо над столицей осветили пять прожекторных колец: вокруг Кремля, по кольцам Бульварному и Садовому, по вокзалам и по Окружной железной дороге.





Орловское Информбюро

24 июня 2020 года



