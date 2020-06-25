Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Без громких речей и масштабных мероприятий. Но под звуки марша. Сегодня Орёл отметил 75-ю годовщину Парада Победы.



- От личных авто до церковных колоколов. Сегодня в полдень Орел огласила «Весть Победы».



- Не придуманные уроки истории - в рассказах и письмах очевидцев. ГТРК «Орёл» собрала свою телевизионную летопись войны.



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Вести-Орёл

24 июня 2020 года



