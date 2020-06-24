Орел чествовал героев В Москве и крупных городах страны сегодня прошли военные парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Орле сегодня тоже чествовали героев - живых и ушедших. Но масштаб торжества в этом году был скромнее, чем обычно. Виной всему пандемия.





Главной частью праздника Великой Победы всегда был парад. В этом году, пусть и с опозданием, но он всё же состоялся - в Москве на Красной площади. В Орле - городе первого салюта, городе воинской славы - масштабного события не было. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекцией решили ограничиться возложением цветов к Вечному огню в сквере Танкистов, да торжественным маршем прошли военнослужащие Орловского гарнизона.



Губернатор уверен, что все трудности с эпидобстановкой Орловская область преодолеет, и 77-ю годовщину освобождения нашего города от фашистских захватчиков мы отметим торжественно 5 августа.





Всеволод Трифонов

24 июня 2020 года



