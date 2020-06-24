Над Орлом разнеслась «Весть Победы» В областном центре звучал колокольный перезвон и сирены оповещения. К акции присоединились автомобилисты.





Ознаменовали этот день и белоснежные голуби - вестники мира. Их изготовили воспитанники центра «Патриот 57». К флэшмобу присоединились и представители общественной организации «Боевое братство».



Кстати, сейчас в «Боевом братстве» активно продолжается прием работ на Всероссийский конкурс «Память сильнее времени». Принять участие в нем могут школьники всех возрастов. Учащиеся первых-четвертых классов могут нарисовать своих героев, школьникам постарше предложено написать сочинение. Итоги конкурса подведут в ноябре.





Юлия Опанасюк

24 июня 2020 года



