В Орловской области 37 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлено 4318 случаев коронавирусной инфекции с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 25 июня выявлено 37 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1692. Выздоровели – 2575. Умерло - 51 человек.







Орловское Информбюро

25 июня 2020 года



