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Накануне вечером в Орле пострадал мотоциклист

Один мотоцикл и две легковые иномарки – таков был состав участников ДТП, случившегося в Орле накануне в десятом часу вечера. Водители машин не пострадали, а вот мотоциклисту понадобилась помощь медиков.


Последовательное столкновение мотоцикла «Хонда» с автомобилями «Фольксваген Туарег» и «Рено Логан» случилось на улице Комсомольской у дома № 53. Как рассказал мотоциклист, аварию спровоцировал немецкий внедорожник, не уступивший ему дорогу.
 
По словам водителя «Фольксвагена», мотоцикл нагнал его, когда машина уже выехала на главную дорогу. Последним под удар упал автомобиль «Рено», который двигался навстречу мотоциклу и внедорожнику. 
 
Инспекторам удалось выявить немало очевидцев аварии. Все свидетели дружно отстаивали правоту мотоциклиста, считая виновником аварии водителя «Туарега».
 
Впрочем, окончательные выводы относительно виновности участников ДТП будут даны по итогам административного дознания.



Иван Суверин
25 июня 2020 года
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