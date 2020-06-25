В Орле при ДТП пострадала девочка-пассажир

Авария произошла 24 июня около девяти часов утра на Московском шоссе.

29-летний водитель, не имеющий права управления, управлял автомобилем «Дэу Нексия», следовал по ул. Московское шоссе и в районе дома №17, перед поворотом налево не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «Ауди 100», который следовал в попутном направлении слева. При ДТП пассажир «Дэу» – 13-летняя девочка получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалось. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Орловской области, девочка находилась на заднем сиденье слева, была пристегнута ремнем безопасности.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения.