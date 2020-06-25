В Ливнах молодой лихач устроил двойное ДТП

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В Ливнах молодой лихач устроил двойное ДТПЕсть пострадавшие.
Авария произошла 24 июня в 14:20. 21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, на перекрестке выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Рено Логан». В результате столкновения ВАЗ-21099 совершила наезд на стоящую автомашину ВАЗ-21124.
В 17:30 из Ливенской ЦРБ в полицию поступило сообщение, что за медицинской помощью обратились водитель и пассажир автомобиля «Рено Логан». Госпитализация не потребовалась.
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро
25 июня 2020 года