В Ливнах молодой лихач устроил двойное ДТП

Есть пострадавшие.

Авария произошла 24 июня в 14:20. 21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, на перекрестке выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Рено Логан». В результате столкновения ВАЗ-21099 совершила наезд на стоящую автомашину ВАЗ-21124.

В 17:30 из Ливенской ЦРБ в полицию поступило сообщение, что за медицинской помощью обратились водитель и пассажир автомобиля «Рено Логан». Госпитализация не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

