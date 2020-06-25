Водитель попал в ДТП, заснув за рулем

Пострадал пассажир.

Авария произошла сегодня в 5 часов утра на трассе Орел – Тамбов.

Водитель, управляя автомобилем «КИА Церато», двигался по автодороге Орел - Тамбов и на 33 км, по предварительным данным, заснул за рулем и допустил наезд на опору ЛЭП.

В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в ЦРБ Свердловского района. Госпитализация не потребовалась, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области