Рособрнадзор: все субъекты РФ готовы к проведению кампании по сдаче ЕГЭ Об этом сообщает ИА ТАСС со ссылкой на врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.





Анзор Музаев: «Сегодня у нас, буквально сейчас, идет апробация, апробируется вся техника фактически и работа организаторов по печати контрольно-измерительных материалов. Сейчас по московскому времени у нас как раз участвуют Москва и все регионы, которые в московском часовом поясе заканчивают апробацию. На сегодняшний день мы видим готовность практически всех субъектов».

По словам Музаева, более 12 тысяч медицинских работников будут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ, который в 2020 году сдают 714 тыс. выпускников школ.

Анзор Музаев: «12 тысяч медицинских работников у нас будет в этом году привлечено к процедуре проведения. Нам в этом году особенно понадобится их помощь. В первую очередь они будут участвовать в проходе ребят, проводить бесконтактную термометрию и определять, стоит допускать выпускника или нет, если температура повышена».





Орловское Информбюро

25 июня 2020 года



