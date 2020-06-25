Лучи Победы – над Орлом Накануне вечером Орёл принял участие во Всероссийской акции «Лучи Победы». Масштабное световое шоу началось в 21:50 у ТМК «Гринн» и на площади Ленина.





Зрелище отчасти компенсировало орловцам отсутствие праздничного салюта. Мощные прожекторы цветов российского триколора создавали красочные световые проекции. Музыкальным сопровождением шоу стали песни военных лет в современной обработке. Акция напомнила россиянам о световой иллюминации в Москве в день Парада Победы 1945 года.





Иван Суверин

25 июня 2020 года



