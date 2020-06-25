В Орле полицейские задержали гражданина, незаконно хранившего наркотики

Оперативники изъяли у мужчины 0,33 грамма синтетического наркотика.

К незаконному хранению запрещенного вещества оказался причастным 34-летний орловец.

Оперативники провели личный досмотр подозреваемого, в ходе которого данный гражданин попытался избавиться от хранившегося у него полимерного свертка с веществом, предположительно наркотическим. Полицейские изъяли находку и направили на исследование, которое показало, что в свертке находится синтетическое наркотическое средство массой 0,33 грамма.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.