Трое орловцев признаны победителями ежегодного регионального конкурса «Ветеранское подворье»

Призерами стали фермеры из Троснянского, Хотынецкого и Новосильского районов.

Первое место заняла Гоарик Манукян из д. Гранкино Троснянского района. Совместно с мужем она ведет личное подсобное хозяйство. Их семья переехала в Россию из республики Грузия в 1994 году.

На втором месте - Светлана Чулкова из п. Звезда Хотынецкого района. Совместно с супругом она уже более 26 лет ведет личное подсобное хозяйство.

Третье место занял Сурен Оганесян из с. Становое Новосильского района. В 1988 году вместе с семьей он приехал на Орловщину из Армении.

Победители конкурса получат дипломы и денежные премии. Всего в этом году на конкурс было подано 11 заявок, сообщает информационный портал Орловской области.