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Трое орловцев признаны победителями ежегодного регионального конкурса «Ветеранское подворье»

Призерами стали фермеры из Троснянского, Хотынецкого и Новосильского районов.


Первое место заняла Гоарик Манукян из д. Гранкино Троснянского района. Совместно с мужем она ведет личное подсобное хозяйство. Их семья переехала в Россию из республики Грузия в 1994 году. 
 
На втором месте - Светлана Чулкова из п. Звезда Хотынецкого района. Совместно с супругом она уже более 26 лет ведет личное подсобное хозяйство.
 
Третье место занял Сурен Оганесян из с. Становое Новосильского района. В 1988 году вместе с семьей он приехал на Орловщину из Армении. 
 
Победители конкурса получат дипломы и денежные премии. Всего в этом году на конкурс было подано 11 заявок, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
25 июня 2020 года
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