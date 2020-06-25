|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Статистика COVID-19 идет на спад. Но ситуация в регионе остается напряженной.
- Сегодня в регионе открылись участки для голосования по поправкам в главный закон страны. Кто следит за процессом? Ответ - в нашем выпуске.
- Дорогу на Комсомольской не поделили две иномарки и мотоцикл. Первые выводы инспекторов - в нашем сюжете с места ДТП.
- Лица Победителей - на редких фотоснимках. Краеведческий музей приглашает на онлайн-выставку.
Орловское Информбюро
25 июня 2020 года