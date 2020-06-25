На Орловщине открылись 723 избирательных участка Голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации будет проходить до 1 июля включительно.





Каждому участнику голосования выдается индивидуальный набор - маска, перчатки, ручка. Этого требует эпидемиологическая обстановка в регионе. 66 избирательных участков в Орле, Мценске и Ливнах оснащены комплексами обработки бюллетеней. Всего в списках избирателей 626 тысяч орловцев.





Орловское Информбюро

25 июня 2020 года



