Дома на Наугорке, между которыми рухнула пристройка, до сих пор стоят с раскрытой кровлей

Капремонт двух орловских зданий и пристройки между ними начался в мае этого года. Но крыша спортзала, который и соединяет эти два дома, не выдержала веса стройматериалов. Произошло обрушение. Работы остановились. Кровля осталась раскрытой.



В администрации города Орла собралась комиссия, которая попыталась выяснить причины задержки работ.



Фонд капремонта аргументирует причину простоя ошибками в проектно-сметной документации.



Сергей Коваль, и.о. руководителя регионального Фонда капитального ремонта: «Подрядная организация при производстве работ выявила несоответствие проектно-сметной документации, то есть проект был составлен некачественно».

Подрядчика беспокоит техническое состояние домов. Однако, отсылки на то, что работы в доме производить опасно, городская администрация признала не состоятельными. Как отметил глава администрации города Александр Муромский, нет заключения о том, что данные два дома являются аварийными и подлежащими расселению.



В итоге принято решение еще раз выехать на место и уже там расставить все точки. Жители очень надеются, что это не станет очередным многоточием.





Оксана Гранн

25 июня 2020 года



