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Дома на Наугорке, между которыми рухнула пристройка, до сих пор стоят с раскрытой кровлей


Капремонт двух орловских зданий и пристройки между ними начался в мае этого года. Но крыша спортзала, который и соединяет эти два дома, не выдержала веса стройматериалов. Произошло обрушение. Работы остановились. Кровля осталась раскрытой.

В администрации города Орла собралась комиссия, которая попыталась выяснить причины задержки работ.

Фонд капремонта аргументирует причину простоя ошибками в проектно-сметной документации.

Сергей Коваль, и.о. руководителя регионального Фонда капитального ремонта: «Подрядная организация при производстве работ выявила несоответствие проектно-сметной документации, то есть проект был составлен некачественно».

Подрядчика беспокоит техническое состояние домов. Однако, отсылки на то, что работы в доме производить опасно, городская администрация признала не состоятельными. Как отметил глава администрации города Александр Муромский, нет заключения о том, что данные два дома являются аварийными и подлежащими расселению.

В итоге принято решение еще раз выехать на место и уже там расставить все точки. Жители очень надеются, что это не станет очередным многоточием.


Оксана Гранн
25 июня 2020 года
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