Сегодня на озере Светлая Жизнь прошли соревнования по водно-моторному спорту

Впервые в прикладном многоборье одновременно состязались инспекторы ГИМС и спасатели-водники. Соревнования включали в себя пять этапов. Каждая команда состояла из десяти участников.



Финалом состязаний стала командная эстафета, победу одержали инспекторы ГИМС.





Орловское Информбюро

25 июня 2020 года



