В Орле столкнулись три автомобиля Есть пострадавший.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о ДТП на улице Молдавской поступило в 13:25. На место выехали пожарные 3-й пожарно-спасательной части.





Орловское Информбюро

25 июня 2020 года



