пятница 26.06.2020 01:12:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловские школьники примут участие в онлайн-выпускном

Онлайн-выпускной состоится 27 июня.


27 июня для всех школьников страны состоится общефедеральный «Выпускной - 2020». С поздравительным словом к выпускникам обратится Президент Российской Федерации Владимир Путин и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Орловская область также включится в марафон праздничных мероприятий «Онлайн выпускной», который объединит 3577 выпускников всех муниципальных районов и городских округов нашего региона, сообщает информационный портал Орловской области.

С 12:00 часов в рамках праздничной онлайн-программы выпускников 2020 года поздравят губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, руководитель департамента образования Татьяна Крымова, член комитета Государственной Думы по образованию и науке Ольга Пилипенко.

Кроме того, прозвучат поздравления из Звездного Городка от Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Российской Федерации Александра Мисуркина, от педагогов и общественных деятелей Орловской области.

Выпускники смогут принять участие в конкурсе на лучшую фотографию, посмотреть увлекательные видеотреки и праздничную концертную программу.

Чтобы стать участником онлайн-выпускного, необходимо зайти в социальную сеть «ВКонтакте» в группу «Выпускная PARTY в ONLINE-формате» .


Орловское Информбюро
25 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.