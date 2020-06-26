Орловские школьники примут участие в онлайн-выпускном Онлайн-выпускной состоится 27 июня.





27 июня для всех школьников страны состоится общефедеральный «Выпускной - 2020». С поздравительным словом к выпускникам обратится Президент Российской Федерации Владимир Путин и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.



Орловская область также включится в марафон праздничных мероприятий «Онлайн выпускной», который объединит 3577 выпускников всех муниципальных районов и городских округов нашего региона, сообщает информационный портал Орловской области.



С 12:00 часов в рамках праздничной онлайн-программы выпускников 2020 года поздравят губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, руководитель департамента образования Татьяна Крымова, член комитета Государственной Думы по образованию и науке Ольга Пилипенко.



Кроме того, прозвучат поздравления из Звездного Городка от Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Российской Федерации Александра Мисуркина, от педагогов и общественных деятелей Орловской области.



Выпускники смогут принять участие в конкурсе на лучшую фотографию, посмотреть увлекательные видеотреки и праздничную концертную программу.



Чтобы стать участником онлайн-выпускного, необходимо зайти в социальную сеть «ВКонтакте» в группу «Выпускная PARTY в ONLINE-формате» .





Орловское Информбюро

25 июня 2020 года



