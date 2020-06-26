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Режим ограничительных мероприятий по коронавирусу в Орловской области продлен до 16 июля

Такое решение принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.


Соответствующие изменения внесут в Указ Губернатора Орловской области от 03.04.2020 № 156.

Также принято решение продлить обязательный масочный режим на территории Орловской области при входе и нахождении в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях на срок по 31 июля 2020 года включительно.

Решение о дате начала проведения летней оздоровительной кампании будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в регионе при достижении целевых показателей III этапа снятия ограничительных мероприятий.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, принято решение перенести открытие загородных оздоровительных лагерей на вторую смену после согласования с Роспотребнадзором».

При этом с 1 июля будет организована работа лагерей с дневным пребыванием на базе трех образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Некрасовской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Нарышкинской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и Тельченской общеобразовательной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

В Мценском детском доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста с 1 июля будут продолжены ограничительные мероприятия (карантин).

До 1 августа решено продолжить работу бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области (домов-интернатов), стационарных отделений центров социального обслуживания населения в режиме закрытых 14-дневных смен с сохранением карантина и тестирования сотрудников перед началом смены, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
25 июня 2020 года
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