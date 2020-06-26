Голосование - стартовало Сегодня на Орловщине для избирателей открыли свои двери 723 участка. Уже с 8 часов утра жители нашего региона могли воспользоваться своим законным правом и выразить мнение по поправкам, вносимым в Конституцию Российской Федерации.





В этом году в процесс голосования серьезные коррективы внесла пандемия. Одна из самых важных задач - обеспечение безопасности здоровья и жизни избирателей.



При входе на избирательный участок встречают с тепловизором. Обеспечить безопасность здоровья участников голосования по поправкам в Конституцию России - задача приоритетная.



Виктория Адоньева, главный внештатный инфекционист Орловской области: «Использование масок, дезинфицированных средств, соблюдение социальной дистанции является обязательным условием для проведения подобного рода мероприятий. Это обеспечит безопасность для всех его участников».

Все - строго по списку. Каждому в руки - персональный набор индивидуальной защиты, в который входит маска, индивидуальные перчатки и ручка.



Если вдруг температура выше нормы - человека пригласят в отдельный, дополнительный пункт голосования. Такие есть на каждом избирательном участке.



Всего в регионе 723 избирательных участка. Двери открыты с 8 утра до 8 вечера.



На участке № 9 города Орла одним из первых бюллетень в урну сегодня опустил Леонид Музалевский.



Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Призываю жителей Орловской области быть неравнодушными к своей судьбе, к судьбе будущих поколений - наших детей и внуков. Потому что, закладывая нормы Конституции, мы закладываем будущее нашей страны, нашей России».

В процессе этого голосования реализуется и новая форма избирательного права: жители нашего города могут выразить собственное мнение прямо в своем дворе. Что очень удобно. На свежем воздухе оборудованы мобильные избирательные участки. Работают они по два часа в день. График определен - с учетом мер безопасности.



Кроме того, воспользоваться правом принять участие в определении судьбы страны можно даже в том случае, если трудно выйти из дома. Достаточно позвонить на свой избирательный участок и к вам прибудет выездная группа. Голосования продлится до 1 июля включительно.





Мария Семак

25 июня 2020 года



