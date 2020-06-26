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Орловщина. Борьба с COVID-19 продолжается

Последнюю неделю в регионе фиксируется спад заболеваемости. Но расслабляться рано. Об этом говорят и врачи, и власти. Сегодня прошло заседание оперштаба. Режим повышенной готовности на Орловщине продлен до 16 июля.


Количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе идет на спад, но это не повод отказываться от антисептиков для рук и масок в общественных местах - отметили на заседании регионального оперштаба. Там же руководитель Роспотребнадзора доложил: семейных очагов меньше не становится. И дал оценку работе управляющих компаний, которые при наличии в домах заболевших, должны проводить дезинфекцию подъездов.

Александр Румянцев, руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Крайне недостаточно проводится заключение договоров со специализированными организациями для незамедлительного проведения дезинфекции в многоквартирных жилых домах, в которых выявляются лица с новой коронавирусной инфекцией».

Все больше предпринимателей получают разрешение на продолжение работы. Это те, кто может выполнить главное условие - соблюдение эпидемиологических норм. Открылись торговые центры, летние кафе.

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «За последнюю неделю проверено 40 объектов торговли и сферы услуг, а также 21 промышленное предприятие. По результатам проведенных контрольных мероприятий установлено, что на предприятиях проводится инструктаж сотрудников, создан необходимый запас средств индивидуальной защиты и дезсредств».

В шести лечебных учреждениях региона созданы «красные зоны», свободные койки есть в пяти. Их общее число чуть более двухсот.

Владимир Николаев, замруководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Это НКМЦ им.З.И. Круглой, занято 22 койки из 110 развернутых. Мценск - 24 заняты из 42 развернутых. Ливны - 50 заняты из 63 развернутых. Семашко - 237 занятых из 280 развернутых. Больница Боткина -294 из 336».

Этот показатель позволяет двигаться дальше в плане снятия ограничений. Учреждения дополнительного образования предложено запустить с 6 июля. А вот с летней оздоровительной компанией решено повременить.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У Роспотребнадзора нет понимания обеспечения безопасности для наших детей. Принято решение немного отложить летнюю оздоровительную компанию. Перенести ее на вторую смену после 15 июля. Я считаю, что это решение обосновано и правильное, потому что рисковать жизнью и здоровьем наших детей точно не стоит».

Режим повышенной готовности в регионе продлили до 16 июля. Масочный режим, к которому многие орловцы, как доложили на совещании, относятся скептически, нарушая его в общественных местах и в транспорте, продлен до 31 июля.


Анна Вайсергисер
25 июня 2020 года
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