Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня началось голосование по поправкам в Конституцию. В регионе открылись все участки.



- Масочный режим продлен. Ждут ли орловцев послабления в ближайшие дни?



- Почему капитальный ремонт обернулся коммунальными неприятностями? Сегодня ответ искала наша съемочная группа.



- В скорости и маневрировании сегодня соревновались спасатели. Кто победил?



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Вести-Орёл

25 июня 2020 года



