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Более 60 млн рублей в этом году будет освоено в Свердловском районе сразу по нескольким программам

Это капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, благоустройство дворовых территорий, автомобильных дорог, социальных объектов и общественных пространств.


Сейчас в поселке Змиевка полным ходом идут работы по обновлению центрального парка и сквера имени Героя Великой Отечественной войны генерала Жадова. 
 
Сквер Жадова был открыт в конце 70-х, с тех пор ни разу капитально не ремонтировался и не благоустраивался. Жители Свердловского района давно ждали его преобразования. В этом году планы нашли свое воплощение. Здесь установят лавочки, урны, освещение, дорожки заасфальтируют, а площадку возле самого памятника выложат плиткой.
 
Продолжается и благоустройство главного парка поселка. Трудно поверить, что еще два года назад здесь были заросли, а вместо асфальтированных дорожек туристические тропы. Сегодня это любимое место отдыха. В этом году продолжится благоустройство парка – сделают тротуар, центральную аллею и маленькую сцену. В планах - фонтан.
 
В этом году Свердловский район получил на свое развитие и благоустройство более 60 млн рублей. Их предполагают потратить на 40 объектов. Это не только благоустройство, но и капитальное строительство, ремонт социально-культурных объектов, инженерной инфраструктуры.



Оксана Гранн
26 июня 2020 года
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