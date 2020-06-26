Более 60 млн рублей в этом году будет освоено в Свердловском районе сразу по нескольким программам

Это капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, благоустройство дворовых территорий, автомобильных дорог, социальных объектов и общественных пространств.

Сейчас в поселке Змиевка полным ходом идут работы по обновлению центрального парка и сквера имени Героя Великой Отечественной войны генерала Жадова.

Сквер Жадова был открыт в конце 70-х, с тех пор ни разу капитально не ремонтировался и не благоустраивался. Жители Свердловского района давно ждали его преобразования. В этом году планы нашли свое воплощение. Здесь установят лавочки, урны, освещение, дорожки заасфальтируют, а площадку возле самого памятника выложат плиткой.

Продолжается и благоустройство главного парка поселка. Трудно поверить, что еще два года назад здесь были заросли, а вместо асфальтированных дорожек туристические тропы. Сегодня это любимое место отдыха. В этом году продолжится благоустройство парка – сделают тротуар, центральную аллею и маленькую сцену. В планах - фонтан.

В этом году Свердловский район получил на свое развитие и благоустройство более 60 млн рублей. Их предполагают потратить на 40 объектов. Это не только благоустройство, но и капитальное строительство, ремонт социально-культурных объектов, инженерной инфраструктуры.