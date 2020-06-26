На Орловщине 1123 человека пострадали от укусов клещей В том числе 489 детей.





Как сообщает региональный Роспотребнадзор, исследовано 1123 клеща, снятых с людей. Инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила – 15,0% от числа исследованных.

В настоящее время проводятся обследования и противоклещевые обработки территорий.

На сегодняшний день площадь обработанных территорий составила 272,7 га.

В Орле уже прошли обработку Горпарк, сквер Орловских партизан, база отдыха ОГУ «Зеленый берег», урочище Медведевский лес, парк Ботаника, территория, прилегающая к Щекотихинскому пруду.

Обработали территории школ и детских садов в Орловском районе.





Орловское Информбюро

26 июня 2020 года



