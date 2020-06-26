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На Орловщине 1123 человека пострадали от укусов клещей

В том числе 489 детей.


Как сообщает региональный Роспотребнадзор, исследовано 1123 клеща, снятых с людей. Инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила – 15,0% от числа исследованных. 
 
В настоящее время проводятся обследования и противоклещевые обработки территорий. 
 
На сегодняшний день площадь обработанных территорий составила 272,7 га.
 
В Орле уже прошли обработку Горпарк, сквер Орловских партизан, база отдыха ОГУ «Зеленый берег», урочище Медведевский лес, парк Ботаника, территория, прилегающая к Щекотихинскому пруду. 
 
Обработали территории школ и детских садов в Орловском районе.



Орловское Информбюро
26 июня 2020 года
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