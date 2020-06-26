В медучреждениях Орловской области на данный момент имеется около 200 свободных коек для пациентов с COVID-19 Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба.





Медицинская помощь инфицированным COVID-19 оказывается в шести лечебных учреждениях, а также в Орловской областной клинической больнице. Всего развернуто 967 коек.



В настоящее время свободный коечный фонд имеется в пяти лечебных учреждениях: НКМЦ им. З.И. Круглой, больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко, городской больнице им. С.П. Боткина, Мценской и Ливенской ЦРБ, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

26 июня 2020 года



