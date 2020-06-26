ВТБ и РСПП будут совместно развивать ESG-подходы в инвестировании в России

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ВТБ и РСПП будут совместно развивать ESG-подходы в инвестировании в РоссииВТБ Капитал Управление активами и Российский союз промышленников и предпринимателей заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписан в рамках форумов Недели российского бизнеса, организованных РСПП. Свои подписи на меморандуме поставили генеральный директор ВТБ Капитал Управление Активами Сергей Дюдин и Президент РСПП Александр Шохин.
Стороны договорились об обмене информацией по вопросам устойчивого развития, ответственного инвестирования, развития инструментов независимой оценки деятельности компаний на основе ESG-факторов, использования результатов такой оценки при формировании финансовых продуктов, в том числе, инвестиционных портфелей фондов. Также партнеры будут оказывать взаимную экспертную поддержку по тематике устойчивого развития и организовывать при взаимном согласии совместные мероприятия, включая форумы, конференции, публикации.
ВТБ Капитал Инвестиции сегодня уделяют большое внимание развитию практики ответственного инвестирования в России.
В мае было запущено два новых соответствующих фонда: акций и облигаций. Это первые в России ПИФ при управлении активами которых ВТБ Капитал Управление активами руководствуется принципами ESG (environmental, social, governance) и ориентируется не только на финансовые аспекты, но и на факторы, связанные с политикой компаний в области экологии, социальной сферы и управления.
«Мы планируем формировать структуру активов указанных фондов, в том числе, с учетом индексов РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», а также соответствующих фондовых индексов МосБиржи - РСПП (MRRT и MRSV). Также учитывая последовательную деятельность РСПП в поддержку ответственного ведения бизнеса, мы рассчитываем на дальнейшее развитие взаимодействия с союзом в этой области», - отметил Сергей Дюдин.
26 июня 2020 года