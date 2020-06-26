В Орловской области 40 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлено 4358 случаев коронавирусной инфекции с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 26 июня выявлено 40 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровело - 45. Скончались три человека.



Число больных в настоящее время – 1684. Выздоровели – 2620. Умерло - 54 человека.







Орловское Информбюро

26 июня 2020 года



