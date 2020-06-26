27 июня - день Всероссийского Тургеневского праздника Музей-заповедник Тургенева «Спасское-Лутовиново» приглашает на «Тур-конструктор выходного дня».





Гостей ждут две экскурсии. Классическая – «Гений места. Тургенев и Спасское» и тематическая «Удивительные деревья усадебного парка». А еще два квеста, лекция, викторина и мастер-классы. Также можно будет покататься в конном экипаже и на лодке, а еще сыграть в крокет. Кроме того, будут работать читальный зал под открытым небом и выставка живописи Георгия Дышленко. Пандемия внесла свои коррективы в работу музея-заповедника, но, как говорят в Спасском, - это не повод лишать себя возможности посетить одну из жемчужин Орловщины. Начало программ выходного дня в 10 часов.





Надежда Невматулина

26 июня 2020 года



