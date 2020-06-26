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Начальник орловской колонии и адвокат подозреваются во взяточничестве

СК России по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении адвоката Орловской областной коллегии адвокатов и начальника ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области.


В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
 
По версии следствия, 25 июня 2020 года начальник колонии, находясь при исполнении должностных обязанностей, получил взятку в размере 150 тысяч рублей от адвоката, действующего в интересах осужденного, за непривлечение его к ответственности за использование мобильного телефона в исправительной колонии и оказание содействия в условно-досрочном освобождении. 
 
Преступление выявлено при содействии сотрудников УФСБ и УФСИН.
 
В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.



Орловское Информбюро
26 июня 2020 года
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