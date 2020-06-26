|
Всероссийский онлайн-выпускной будет проводиться ежегодноОб этом сообщает ИА ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил
, что всероссийский онлайн-выпускной будет проводиться ежегодно как дополнение к традиционным выпускным.
Валерий Фальков:
«Тот выпускной, который состоится, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником. В этом году его идея обусловлена понятно чем. Пандемия, она в каком-то смысле нас разъединила так или иначе, мы меньше общаться стали. А идея выпускного - это идея объединения всех».
Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ решило провести всероссийский онлайн-выпускной для студентов российских вузов 27 июня. В этот же день состоится школьный выпускной вечер, который также пройдет в дистанционном формате.
Орловское Информбюро
26 июня 2020 года