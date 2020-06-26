Всероссийский онлайн-выпускной будет проводиться ежегодно Об этом сообщает ИА ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.





Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил , что всероссийский онлайн-выпускной будет проводиться ежегодно как дополнение к традиционным выпускным. Валерий Фальков: «Тот выпускной, который состоится, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником. В этом году его идея обусловлена понятно чем. Пандемия, она в каком-то смысле нас разъединила так или иначе, мы меньше общаться стали. А идея выпускного - это идея объединения всех». Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ решило провести всероссийский онлайн-выпускной для студентов российских вузов 27 июня. В этот же день состоится школьный выпускной вечер, который также пройдет в дистанционном формате.





Орловское Информбюро

26 июня 2020 года



