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В Орле проходят 27-е Тургеневские чтения

Из-за пандемии знаменитые и начинающие тургеневеды в этом году не приехали, но формат видеоконференции позволил не откладывать встречу.


По словам заведующей музеем Тургенева Еленой Мельник, 200-летний юбилей классика дал новый импульс для изучения его литературного наследия, событий в жизни писателя. В этом году главной темой чтений стали дворянские гнезда и их обитатели.
 
Елена Мельник, заведующая музеем И.С.Тургенева:
 
«Тургенев подчеркивал значение дворянской усадьбы в истории и культуре России. Дворянская усадьба становится колыбелью русской культуры в пору золотого 19-го века. Здесь рождалась великая русская литература!».
 
Несмотря на то, что в этом году тургеневедам пришлось уходить в онлайн-формат, в конференции приняли участие все тургеневские центры - Москва, Санкт-Петербург, Спасское-Лутовиново, Орел, Бежин луг. Подключились исследователи из Воронежа и Перми. С докладами выступили доктора и профессора ведущих университетов страны. Такая встреча оказалась нетрадиционной, но, тем не менее, очень удобной.
 
Вера Ефремова, директор объединенного литературного музея им. И.С.Тургенева:
 
«Безусловно, надеемся, что все-таки мы в традиционном формате будем работать, но такая форма видеоконференции, объединяющая не только Россию, но и, как мы думаем, мир, она остается. Так как она очень плодотворная и интересная».
 
А уже завтра, в Спасском-Лутовинове, в приусадебном парке, который открыт для посещения, начнется большой Тургеневский праздник с обширной программой – фотозонами, играми 19-го века, катанием на лошадях и лодках и многом другом. Начало праздника в 12 часов.



Эва Стасюлевич
26 июня 2020 года
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