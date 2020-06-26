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На следующей неделе будут окончательно распределены между вузами дополнительные бюджетные места

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.


Валерий Фальков:
 
«В соответствии с решением президента страны, вы знаете, что выделили дополнительные бюджетные места. Буквально на следующей неделе окончательно будут распределены между вузами 14,5 тысячи бюджетных мест, и абсолютное большинство из них будет передано в региональные вузы, регионам».
 
Как пояснил Фальков, у абитуриентов появится больше возможностей, поскольку количество бюджетных мест в вузах в 2020 году еще до пандемии было определено больше, чем в 2019 году.
 
Министр отметил стабильный спрос на высшее образование, что, по его словам, не может не радовать.



Орловское Информбюро
26 июня 2020 года
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