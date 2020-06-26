В Орле объединят должности главы администрации и мэра города

Соответствующий законопроект был принят сегодня в двух чтениях в окончательной редакции в ходе 49 заседания Орловского областного Совета народных депутатов.

Закон Орловской области № 576 «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области» подготовлен на основании положений федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Законопроект внесён в региональный парламент Губернатором Андреем Клычковым.

Глава города будет избираться представительным органом муниципального образования Орловской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавит местную администрацию.