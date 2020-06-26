COVID-19 подтвержден у 2025 жителей Орла

Общее число больных в Орловской области составило 1684 человека, выздоровели 2620 человек. 54 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2025 жителей Орла, 521 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 434 – в Орловском районе, 123 – в Болховском районе, 116 – в Ливнах, 100 – в Дмитровском районе.



- 93 – в Урицком районе, 89 – в Новодеревеньковском районе, 86 – в Хотынецком районе, 74 – в Новосильском районе, 69 – в Свердловском районе, 61 – в Кромском районе, 63 – в Верховском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 54 – в Ливенском районе, 53 – в Знаменском районе, 51 – в Глазуновском районе.



- 49 – в Покровском районе, 48 – в Малоархангельском районе, 36 – в Колпнянском районе, 35 – в Должанском районе, 34 – в Троснянском районе, 28 – в Залегощенском районе, 23 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.

Заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.



