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Орловские спасатели продолжают работу по профилактике происшествий на воде

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области и полиции провели профилактический рейд на пляже озера «Светлая жизнь».


На Орловщине вновь установилась сухая и жаркая погода. В это время отдых у воды является лучшим способом спастись от зноя. Как отметила врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Орловской области Елена Переверзева, многие граждане забывают, что вода это не только спасение от жары, но и источник повышенной опасности для человека, и только строгое соблюдение правил безопасного поведения позволяет избежать различного рода происшествий на водоемах, вплоть до трагического исхода. Вопросы безопасности на водоемах взяты на особый контроль.
 
В Орле два разрешенных и оборудованных места для купания – пляжи около Городского парка и на озере «Светлая жизнь». На пляже озера инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с отдыхающими и раздали им памятки с правилами безопасного отдыха на воде. Протяженность пляжной линии на Светлой жизни – 800 метров. В купальный сезон здесь одновременно могут находиться несколько тысяч человек.

Главное управление МЧС России по Орловской области предупреждает: будьте осторожны на водоемах, не купайтесь в необорудованных и запрещенных местах, в состоянии алкогольного опьянения, не оставляйте детей без присмотра.




Орловское Информбюро
26 июня 2020 года
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