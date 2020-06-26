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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Плюс 40 за сутки. Регион готов к любому сценарию развития событий.
- Начальник Шаховской колонии, находясь при исполнении должностных обязанностей, получил взятку в размере 150 тысяч рублей. Кто стал пособником? И что грозит обоим фигурантам уголовного дела?
- Полезная, вкусная и ароматная. Почему орловская клубника в почете? Мы узнали, как выращивают и собирают алые ягоды.
- В режиме онлайн - объединяя всю Россию. В Орле проходят Тургеневские чтения.
Вести-Орёл
26 июня 2020 года