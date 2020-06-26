Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 40 за сутки. Регион готов к любому сценарию развития событий.



- Начальник Шаховской колонии, находясь при исполнении должностных обязанностей, получил взятку в размере 150 тысяч рублей. Кто стал пособником? И что грозит обоим фигурантам уголовного дела?



- Полезная, вкусная и ароматная. Почему орловская клубника в почете? Мы узнали, как выращивают и собирают алые ягоды.



- В режиме онлайн - объединяя всю Россию. В Орле проходят Тургеневские чтения.



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Вести-Орёл

26 июня 2020 года



