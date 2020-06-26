Сегодня праздник в Залегощенском районе Ему исполнилось 85 лет. Глава региона поздравил залегощенцев с днем образования района.





В частности, в обращении говорится, что сегодня район сохраняя традиции, уверенно идет вперед. В прошлом году хлеборобы собрали в среднем по 41-му центнеру на круг. Наращивает объемы и перерабатывающая промышленность. В 2019 году на сахарном заводе выработано 42 тысячи тонн сахара-песка. Уже несколько лет Залегощенский район принимает у себя «Тропу героев». И как отметил Андрей Клычков, «вместе мы обязательно продолжим решение важнейших задач», в том числе и в рамках проекта «Народный бюджет».



Обычно день района отмечался широко и весело. Но в этом году из-за пандемии масштабных торжеств не будет.





Надежда Невматулина

26 июня 2020 года



