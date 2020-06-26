В орловских техникумах прошла итоговая аттестация В этом году в демонстрационном экзамене участвовали 93 студента выпускных курсов из пяти профессиональных организаций. Ребята показывали свои навыки в компетенции проекта «Молодые профессионалы».





Вместо защиты дипломной работы - демонстрационный экзамен. Он проходит впервые, но подготовка к нему шла на протяжении 3 лет.



Наталья Автющенко, руководитель регионального координационного центра «Молодые профессионалы» в Орловской области: «Изначально были переработаны все учебные планы, претерпели изменения программы теоретического обучения, производственного обучения, были переоснащены и модернизированы мастерские во всех и колледжах и техникумах».

Пять компетенцией: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Кузовной ремонт» и «Облицовка плиткой». Именно в последней компетенции в прошлом году выпускник орловского реставрационно-строительного техникума Даниил Шмыдов стал бронзовым призером на мировом чемпионате Worldskills. Кстати, на базе техникума и был создан региональный координационный центр «Молодые профессионалы».



Экзамен проводится в очной форме, и нужно соблюсти не только все стандарты Worldskills, но и нормы СанПиНа, предусмотренные Роспотребнадзором из-за COVID-19.



Оценку качества дают независимые эксперты из числа работодателей. Фамилии сдавших экзамен и получивших паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов. А значит у ребят есть возможность найти работу уже во время демонстрационного экзамена.





Татьяна Тимохина

26 июня 2020 года



