пятница 26.06.2020 22:54:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В орловских техникумах прошла итоговая аттестация

В этом году в демонстрационном экзамене участвовали 93 студента выпускных курсов из пяти профессиональных организаций. Ребята показывали свои навыки в компетенции проекта «Молодые профессионалы».


Вместо защиты дипломной работы - демонстрационный экзамен. Он проходит впервые, но подготовка к нему шла на протяжении 3 лет.

Наталья Автющенко, руководитель регионального координационного центра «Молодые профессионалы» в Орловской области: «Изначально были переработаны все учебные планы, претерпели изменения программы теоретического обучения, производственного обучения, были переоснащены и модернизированы мастерские во всех и колледжах и техникумах».

Пять компетенцией: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Кузовной ремонт» и «Облицовка плиткой». Именно в последней компетенции в прошлом году выпускник орловского реставрационно-строительного техникума Даниил Шмыдов стал бронзовым призером на мировом чемпионате Worldskills. Кстати, на базе техникума и был создан региональный координационный центр «Молодые профессионалы».

Экзамен проводится в очной форме, и нужно соблюсти не только все стандарты Worldskills, но и нормы СанПиНа, предусмотренные Роспотребнадзором из-за COVID-19.

Оценку качества дают независимые эксперты из числа работодателей. Фамилии сдавших экзамен и получивших паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов. А значит у ребят есть возможность найти работу уже во время демонстрационного экзамена.


Татьяна Тимохина
26 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.