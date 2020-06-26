В Орле состоялась 49 сессия Орловского областного совета народных депутатов В Орле объединят должность главы администрации города и мэра. Бюджет Орловщины за первое полугодие исполнен. Орловцев, страдающих спинально-мышечной атрофией, включили в список федеральных льготников. Обсудили также отношение орловцев к пандемии.





Последнее десятилетие глава администрации занимал свой пост только после того, как его утвердит горсовет и мэр Орла подпишет с ним контракт. Теперь должность сити-менеджера и мэра будет исполнять один - избранный специальной комиссией по итогам конкурса - человек.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Таким образом сохраняется процедура избрания главы муниципального образования представительным органом муниципального образования и участия в данном вопросе населения посредством выражения его интересов через представителей – депутатов».

Реформа коснется лишь городов, численность которых превышает 100 тысяч. В нашем регионе такой один - Орел. Решение не единогласно, но всё же принято на сессии областного совета народных депутатов.



Держать отчет новый градоначальник обязан будет в первую очередь перед населением и горсоветом. Его имя станет известно в сентябре.



После жарких дебатов парламентарии приступили к основной повестке - исполнение главного финансового документа за первое полугодие. Итог - бюджет исполнен. Но каким будет отчет за второй квартал?



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы прекрасно понимаем: будет спад, потому что многие предприятия были закрыты, особенно малый и средний бизнес. Но вместе с тем все социальные обязательства социальные мы выполняем. Особенно выплата заработной платы, все социальные гарантии, финансирование социальных учреждений».



Впервые рассмотрели законопроект о расширение списка тех, кто сможет голосовать на дому по месту жительства.



Орловцев, страдающих спинально-мышечной атрофией, включили в список федеральных льготников. В Орловской области по состоянию на 1 апреля 2020 года, по информации департамента здравоохранения Орловской области, на учёте состоят пять граждан с данным диагнозом.



Не обошли стороной и тему пандемии. Маски на подбородках, либо их вообще нет - так охарактеризовали ситуацию соблюдения эпидемиологических мер в общественных местах и транспорте. Между тем, в регионе ежедневно фиксируют новые случаи заболевания.



Владимир Николаев, заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Не исключена вторая волна коронавирусной инфекции, но говорить, будет она или нет, я не берусь. Готовы ли мы? Да».

Это проверят и специалисты Минздрава. Они уже в регионе приступили к работе.





Анна Вайсергисер

26 июня 2020 года



