В Орле состоялась 49 сессия Орловского областного совета народных депутатов

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В Орле состоялась 49 сессия Орловского областного совета народных депутатовВ Орле объединят должность главы администрации города и мэра. Бюджет Орловщины за первое полугодие исполнен. Орловцев, страдающих спинально-мышечной атрофией, включили в список федеральных льготников. Обсудили также отношение орловцев к пандемии.
Последнее десятилетие глава администрации занимал свой пост только после того, как его утвердит горсовет и мэр Орла подпишет с ним контракт. Теперь должность сити-менеджера и мэра будет исполнять один - избранный специальной комиссией по итогам конкурса - человек.
Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Таким образом сохраняется процедура избрания главы муниципального образования представительным органом муниципального образования и участия в данном вопросе населения посредством выражения его интересов через представителей – депутатов».
Реформа коснется лишь городов, численность которых превышает 100 тысяч. В нашем регионе такой один - Орел. Решение не единогласно, но всё же принято на сессии областного совета народных депутатов.
Держать отчет новый градоначальник обязан будет в первую очередь перед населением и горсоветом. Его имя станет известно в сентябре.
После жарких дебатов парламентарии приступили к основной повестке - исполнение главного финансового документа за первое полугодие. Итог - бюджет исполнен. Но каким будет отчет за второй квартал?
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы прекрасно понимаем: будет спад, потому что многие предприятия были закрыты, особенно малый и средний бизнес. Но вместе с тем все социальные обязательства социальные мы выполняем. Особенно выплата заработной платы, все социальные гарантии, финансирование социальных учреждений».
Впервые рассмотрели законопроект о расширение списка тех, кто сможет голосовать на дому по месту жительства.
Орловцев, страдающих спинально-мышечной атрофией, включили в список федеральных льготников. В Орловской области по состоянию на 1 апреля 2020 года, по информации департамента здравоохранения Орловской области, на учёте состоят пять граждан с данным диагнозом.
Не обошли стороной и тему пандемии. Маски на подбородках, либо их вообще нет - так охарактеризовали ситуацию соблюдения эпидемиологических мер в общественных местах и транспорте. Между тем, в регионе ежедневно фиксируют новые случаи заболевания.
Владимир Николаев, заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Не исключена вторая волна коронавирусной инфекции, но говорить, будет она или нет, я не берусь. Готовы ли мы? Да».
Это проверят и специалисты Минздрава. Они уже в регионе приступили к работе.
Анна Вайсергисер
26 июня 2020 года