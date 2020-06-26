пятница 26.06.2020 22:54:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле состоялась 49 сессия Орловского областного совета народных депутатов

В Орле объединят должность главы администрации города и мэра. Бюджет Орловщины за первое полугодие исполнен. Орловцев, страдающих спинально-мышечной атрофией, включили в список федеральных льготников. Обсудили также отношение орловцев к пандемии.


Последнее десятилетие глава администрации занимал свой пост только после того, как его утвердит горсовет и мэр Орла подпишет с ним контракт. Теперь должность сити-менеджера и мэра будет исполнять один - избранный специальной комиссией по итогам конкурса - человек.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Таким образом сохраняется процедура избрания главы муниципального образования представительным органом муниципального образования и участия в данном вопросе населения посредством выражения его интересов через представителей – депутатов».

Реформа коснется лишь городов, численность которых превышает 100 тысяч. В нашем регионе такой один - Орел. Решение не единогласно, но всё же принято на сессии областного совета народных депутатов.

Держать отчет новый градоначальник обязан будет в первую очередь перед населением и горсоветом. Его имя станет известно в сентябре.

После жарких дебатов парламентарии приступили к основной повестке - исполнение главного финансового документа за первое полугодие. Итог - бюджет исполнен. Но каким будет отчет за второй квартал?

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы прекрасно понимаем: будет спад, потому что многие предприятия были закрыты, особенно малый и средний бизнес. Но вместе с тем все социальные обязательства социальные мы выполняем. Особенно выплата заработной платы, все социальные гарантии, финансирование социальных учреждений».


Впервые рассмотрели законопроект о расширение списка тех, кто сможет голосовать на дому по месту жительства.

Орловцев, страдающих спинально-мышечной атрофией, включили в список федеральных льготников. В Орловской области по состоянию на 1 апреля 2020 года, по информации департамента здравоохранения Орловской области, на учёте состоят пять граждан с данным диагнозом.

Не обошли стороной и тему пандемии. Маски на подбородках, либо их вообще нет - так охарактеризовали ситуацию соблюдения эпидемиологических мер в общественных местах и транспорте. Между тем, в регионе ежедневно фиксируют новые случаи заболевания.

Владимир Николаев, заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Не исключена вторая волна коронавирусной инфекции, но говорить, будет она или нет, я не берусь. Готовы ли мы? Да».

Это проверят и специалисты Минздрава. Они уже в регионе приступили к работе.


Анна Вайсергисер
26 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.