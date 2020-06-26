Вступительная кампания - стартовала Приемная комиссия Орловского банковского колледжа ведет прием документов. Первый финансово-экономический техникум в Черноземье открыли на Орловщине 90 лет назад. Его название неоднократно менялось, но ключевая задача осталась прежней и сегодня - подготовка высококвалифицированных специалистов. Как в этом году проходит набор? Что ждать выпускникам 9-х и 11-х классов, которые здесь решили продолжить свое обучение?





Банковский колледж выдержал испытание временем - с момента, когда он впервые распахнул свои двери, прошло 90 лет. Как и тогда, в 2020-м здесь вновь ждут абитуриентов. Приемная кампания стартовала. Ее особенность - формат. Он - дистанционный, а вот специальности остались прежними: «Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учет», «Право и социальная работа». Получить профессии могут молодые люди, окончившие 9 и 11 классов.



При поступлении учитывается весь багаж знаний, накопленный в школе. Демонстрирует его аттестат. Абитуриент с наибольшим средним баллом станет студентом.



Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «В этом году уже пришло восемь отличников, и они будут на бюджете, естественно».

Банковский колледж входит в состав РАНХиГС при Президенте, и его выпускники имеют привилегию - получение высшего образования с ускоренным сроком обучения.



Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «Мы гордимся тем, что учительский коллектив, который остался от прежней Банковской школы, практически весь сохранен, и мы стремимся к тому, чтобы новые преподаватели были одними из лучших преподавателей Орловской области. Дабы знания, которые мы даем нашим студентам, были лучшими. На высоте!».

Кадровому потенциалу полностью соответствует высококлассная материально-техническая база: общежитие, библиотека, спортивная площадка, бассейн и база отдыха «Лесная поляна».





Анна Вайсергисер

26 июня 2020 года



