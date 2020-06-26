Активные, ответственные, отзывчивые

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Три месяца назад в Орле открыл двери волонтерский центр «Единой России». Добровольцы поставили перед собой задачу - помочь орловцам пережить период самоизоляции без стресса и серьезных испытаний. Сегодня в центре подвели итоги работы за этот период.


Все три месяца рабочий день волонтера начинался одинаково: прямо с порога ребятам обрабатывали руки, потом они проходили инструктаж, получали СИЗы и маршрутный лист на весь рабочий день и отправлялись к орловцам, которым нужна помощь. Добровольцы покупали продукты, лекарства, помогали оплачивать услуги ЖКХ, поддерживали словом и делом.

Михаил Вдовин, руководитель волонтёрского центра «Единой России»: «Мы разработали структуру. Мы четко расписали действия - кто за что отвечает. Мы каждый день подводили итоги, анализировали ошибки, совершенствовали свою работу».

Чтобы помочь людям пережить непростой период самоизоляции, объединилось 154 человека. Студенты и сотрудники скорой помощи, актеры и журналисты, предприниматели и депутаты. Все три месяца - практически на передовой. И это не прошло бесследно. Четыре добровольца на себе почувствовали, что такое COVID-19. А заодно убедились в самоотверженности своих коллег по доброльвольчеству.

Эмиль Джабаров, волонтёр центра «Единой России»: «Я на собственном опыте убедился в том, что наш центр работает безупречно, потому что мои коллеги привозили мне еду, продукты, все необходимое».

Волонтерский центр отметил три месяца со дня открытия. Срок небольшой, но ребята успели многое - приняли больше 10 тысяч обращений, совершили больше 2 тысяч выездов.

Пандемия идет на спад, но в Орле по-прежнему остаются люди, которым необходима помощь. И ребята готовы ее оказывать и дальше. Искренне и бескорыстно.


Мария Семак
26 июня 2020 года
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