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Больше 60 тысяч орловцев уже высказали мнение относительно поправок к Конституции

Проголосовать можно дома, на придомовой территории или на стационарном избирательном участке.


Максимум внимания - вопросу безопасности. Чтобы жители нашего региона воспользовались своим законным правом выразить мнение по поправкам к Конституции страны, для них обеспечены комфортные условия. С неукоснительным соблюдением мер защиты от инфекции. Один из самых действенных способов снизить риск заражения до минимума - избежать скопления людей в одном месте. Поэтому члены избирательной комиссии выезжают на дом. Можно также проголосовать на придомовой территории или прийти в стационарный избирательный участок.

Их можно спутать с медработниками. Из-за белых халатов и защитных масок. Только с собой не кейс с лекарствами, а переносная урна для бюллетеней. Члены избирательных комиссий выезжают на дом к тем, кому трудно добраться до участка. Чтобы орловцы могли реализовать свое законное право принять участие в судьбе страны, и сделать это - без риска заразиться.

Каждому голосующему - персональный защитный набор. Обязательно - соблюдать дистанцию. Члены избирательной комиссии остаются на пороге. Голосующий заполняет дома, один. Так соблюдается и тайна голосования.

В среднем мобильная бригада участковой избирательной комиссии совершает 10-15 выездов в день. Защитные костюмы меняют каждые два часа. Так же, как и те организаторы голосования, которые работают на придомовых территориях.

Ждут всех и в традиционных местах для голосования. Стационарные избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера.

Сегодня свое волеизъявление выразил член Совета Федерации Федерального собрания Владимир Круглый. Он - «за» то, что дети приоритет государства, «за» индексацию заработной платы и пенсий, «за» качественную медицинскую помощь.

Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ: «Социальные поправки, за которые мы голосуем, они уже работают фактически - не потому, что мы опережаем события, а потому что правительство и президент действует в духе этих поправок. Я считаю, что эти поправки крайне важны». 

В регионе работает 723 избирательных участка, из них в областном центре - 137. К этому часу проголосовало больше 60 тысяч человек.


Мария Семак
26 июня 2020 года
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