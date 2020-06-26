Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- По новым правилам и там, где удобно. Больше 60 тысяч орловцев уже высказали мнение. Расскажем, какие возможности для голосования открыты.



- Главой администрации и мэром Орла теперь будет один человек. Сегодня депутаты приняли законопроект в окончательной редакции.



- 90 дней - на передовой. Орловские волонтеры намерены продолжать работу.



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Вести-Орёл

26 июня 2020 года



