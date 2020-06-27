Сегодня на Орловщине проводится День поля Мероприятие пройдет в Орловской области на базе Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции.





Напомним, что в регионе разрешены мероприятия (конгрессы, семинары, выставки), которые проводятся на свежем воздухе. При этом в нынешнем году количество гостей традиционной Аграрной недели, в рамках которой организован День поля, в связи с пандемией будет ограничено.



Всех участников мероприятия обеспечат средствами индивидуальной защиты, будет соблюдена социальная дистанция, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

27 июня 2020 года



