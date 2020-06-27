Сегодня на Орловщине проводится День поля

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Сегодня на Орловщине проводится День поляМероприятие пройдет в Орловской области на базе Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции.
Напомним, что в регионе разрешены мероприятия (конгрессы, семинары, выставки), которые проводятся на свежем воздухе. При этом в нынешнем году количество гостей традиционной Аграрной недели, в рамках которой организован День поля, в связи с пандемией будет ограничено.
Всех участников мероприятия обеспечат средствами индивидуальной защиты, будет соблюдена социальная дистанция, сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро
27 июня 2020 года