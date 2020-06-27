В Орловской области 38 новых случаев COVID-19 Всего с начала наблюдения в регионе выявлено 4396 случаев коронавирусной инфекции.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 27 июня, в Орловской области зарегистрировано 4396 заболевших.



Выявлено 38 заболевших. 49 - выздоровело. За сутки умерло 3 человка.



Активно болеют в данный момент 1670 человек. Выздоровело 2669 человек. Умерло 57 человек.







Орловское Информбюро

27 июня 2020 года



